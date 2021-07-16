Правительство Польши вводит новое требование для всех прибывающих в страну с субботы, 17 июля. Теперь перед прибытием в Польше необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24. Документ, который помогает Департамента здравоохранения выявить инфицированных коронавируса, до сих пор можно было заполнить в бумажном виде. Начиная с субботы, только при отсутствии доступа к IT-системы бумажные карты будут действительны. Электронную форму, которую необходимо заполнить, можно найти по ссылке. Документ необходимо заполнить перед отправлением в страну. В карте местонахождение путешественника путешественникам необходимо будет указать такую информацию, как: страна, откуда началось путешествие, номер рейса, дата прибытия, имя и фамилия, номер PESEL или документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт), контактные данные (телефон, адрес электронной почты), адреса всех мест, где намерены остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха), информацию о том, является справка о том, что выздоровели или полностью вакцинированы, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение коронавируса, ведь если на борту самолета был заражен, то предоставленная информация поможет быстро найти людей, которые путешествовали с ним.