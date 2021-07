Запад Германии охватила масштабное наводнение, которое привело к большим разрушениям и жертвам. Климатологи поражены мощностью непогоды и отмечают, что не ожидали таких негативных рекордов. Об этом пишет The Guardian. Что говорят климатологи

Масштабы наводнения в Германии шокировали ученых-климатологов и вызвало у них опасения. По словам ученых, они не ожидали такие погодные рекорды, которые будут избиты настолько сильно, на такой большой территории и еще и вскоре после других крайностей. Говорится об аномальной жаре в США и Канаде, когда столбики термометров достигали почти +50 градусов. Климатологов опасаются, вызванных человеком нарушения климата делают экстремальную погоду еще хуже, чем прогнозировали. Как рассказали пострадавшие местные жители, предыдущие непогоды тоже были сильными, однако поражали меньшую территорию.

Фото: разрушительное наводнение в Германии (theguardian.com) Режим военной катастрофы Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы. Теперь командиры смогут по собственному почину направлять технику на помощь местной власти. Как пишет Apnews, количество жертв в результате потопа превысило 120 человек. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он "ошеломлен" разрушением, который вызвали наводнения. Он пообещал поддержку семьям погибших и городам, которые понесли значительные убытки. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли уже 850 военных. По словам главы Минобороны Аннеґрет Крамп-Карренбауэр, количество привлеченных военных будет расти. К населенных пунктов, наиболее затопило, спасатели не могут добраться. В частности, поэтому пропавшими числятся более 1,3 тысячи человек.

Фото: разрушительное наводнение в Германии (apnews.com)

