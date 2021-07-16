Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил о пересмотре границ Украины из-за языкового закона. Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон о языке, который предусматривает обязательное использование украинского в публичном пространстве.

В эфире одного из пропагандистских телеканалов Пушилин заявил, что «власти Л/ДНР» не будут с этим мириться, ведь в Одессе, Харькове и других регионах живут ущемленные друзья и родственники.

Пушилин добавил, что «языковой вопрос» сейчас актуален, но он поднимается пока «в виде сигнала».

Он также подтвердил информацию о том, что собирается вступить в партию «Единая Россия».

Ранее Пушилин заявил, что так называемые «республики» Донбасса пока не планируют «объединяться».

Он также признавался, что ему не хватает крупных украинских городов, с которыми «было бы легче противостоять Киеву».