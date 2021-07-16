После снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 в Украине заключено 880 земельных договоров. Площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, составляет 1150 га. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. По данным пресс — службы, на 16 июля больше всего земли продали в Полтавской области — 219,7 га. на втором месте Харьковская область — 179,7 га, на третьем — Днепропетровская область — 94,8 га. За это время 3721 нотариус подал заявление для получения доступа в Государственный земельный кадастр. Всего было подано 4146 заявлений, из них 3580 согласовано, 95 — рассматриваются, по 471 получен отказ. Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.