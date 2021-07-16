Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Одесской и Запорожской областях четыре тайника с оружием, взрывчаткой и средствами поражения. Один из них боевики оборудовали в лесополосе возле аэропорта "Запорожье". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. По оперативным данным, одну из тайников боевики так называемых "Л / ДНР" оборудовали на территории Бердянского района в 2014 году в лесополосе возле населенного пункта. Они готовились совершить диверсии. Из тайника сотрудники СБУ изъяли: тротиловые шашки общим весом почти 3 кг 15 реактивных противотанковых гранат; 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН; 20 г гексогена; тысячи патронов калибра 5,45 мм. Второй тайник в Запорожской области боевики оборудовали в лесополосе возле Международного аэропорта "Запорожье". В нем правоохранители обнаружили: пластическое взрывчатое вещество весом 120 г 8 подрывников; детонирующий шнур; 2 реактивные противотанковые гранаты; 3 гранаты Ф-1 и РГД-5, 9 магазинов к автоматическому оружию; почти 2000 патронов различного калибра. Еще один тайник был обнаружен в Лесопарке, почти в центре Мелитополя. Из него изъято: 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД; почти триста патронов калибра 5,45 мм. Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили в Одесской области недалеко от Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами. При его осмотре правоохранители обнаружили: 2 реактивные противотанковые гранаты; 7 гранат РГД и Ф-1; гранаты для подствольного гранатомета; более 400 патронов различного калибра. Выявленные в тайниках оружие, боеприпасы и взрывчатка изъяты и направлены на экспертизу. Следствие ведет работу по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: СБУ ликвидировала несколько тайников со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем (ssu.gov.ua)