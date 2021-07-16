14 июля Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в 5 из 6 регионов ВОЗ. Это обусловлено ростом распространенности в мире штамма Дельта. На сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах. Ожидается, что он станет доминирующим.

В Центре общественного здоровья отмечают, что в Украине уже подтвердили 4 случая инфицирования штаммом Дельта. Специалисты считают, что новая волна пандемии накроет нашу страну осенью.

Украинские врачи напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, носить маски и вакцинироваться — все это поможет преодолеть очередную волну и снизить смертность:

«Важно вакцинироваться, особенно людям из групп риска — людям старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет), а также родным и людям, проживающим с ними или ухаживают за ними».

Все вакцины, которые использует Украина, одобренные ВОЗ. Они безопасны и защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти от COVID-19.

Правила, которые помогут уберечься от COVID-19

▪ носите маску, прикрывая нос и рот;

▪ придерживайтесь физической дистанции — 1,5 метра от других;

▪ мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками;

▪ не прикасайтесь лицо грязными руками

▪ чихайте и кашляйте в сгиб локтя или в салфетку;

▪ регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхности;

▪ вакцинируйтесь;

▪ следите за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, безотлагательно обращайтесь к врачу, при необходимости придерживайтесь самоизоляции.

Отметим, в Минздраве уже утверждают, что в Харькове была испорчена не партия вакцин против коронавируса Pfizer, а трекер в контейнере, где она перевозилась. Ранее стало известно о том, что в Харьков доставили партию испорченной вакцины от Pfizer-BioNTech — контейнер прибыл без специальных холодовых элементов, из-за чего хранился при плюсовой температуре.