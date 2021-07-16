Якобы контрабандные 80 тыс. Тонн нефти, о которых вчера заявила Федеральная таможенная служба России, оказались транзитным поставкам. Украина не принимала ее на импорт, поскольку нефть была предназначена для Беларуси. Об этом РБК-Украина сообщили в "Укртранснафте". Сообщается, что "Укртранснафта" приняла танкер Altai с этой нефтью в порту "Южный" в марте 2020 года, страной происхождения был указан Казахстан. "Указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а было транспортировано транзитом в Беларусь на Мозырский НПЗ в рамках договора" Укртранснафта "с BNK (UK) Limited (Великобритания)", — сообщили в компании. Напомним, вчера ФМС России заявила, что в Украину из России якобы переправили 80 000 тонн нефти, а общая стоимость "контрабандного продукта" составила более 733 млн гривен. В частности, в Новороссийском порту капитан танкера Altai указал порт назначения "Аугуста" (Италия), но выгрузил нефть в порту "Южный". При этом капитан заранее получил от BNK задачи на перевозку нефти в Украину и указание не разглашать это в порту погрузки.