Вакцинацию от COVID-19 в Украине планируют проводить в аптеках, но этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Об этом в интервью телеканалу «Дом» сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родына.

По его словам, прорабатываются нормативные моменты, каким образом это можно реализовать:

«Тем более у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью».

Отметим, сейчас в Украине работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

14 июля Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в 5 из 6 регионов ВОЗ. Это обусловлено ростом распространенности в мире штамма Дельта. На сегодня этот штамм вируса уже обнаружили в 111 странах. Ожидается, что он станет доминирующим. В Центре общественного здоровья отмечают, что в Украине уже подтвердили 4 случая инфицирования штаммом Дельта. Специалисты считают, что новая волна пандемии накроет нашу страну осенью.

Отметим, в Минздраве уже утверждают, что в Харькове была испорчена не партия вакцин против коронавируса Pfizer, а трекер в контейнере, где она перевозилась. Ранее стало известно о том, что в Харьков доставили партию испорченной вакцины от Pfizer-BioNTech — контейнер прибыл без специальных холодовых элементов, из-за чего хранился при плюсовой температуре.