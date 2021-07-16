Правительство Австрии приняло решение частично усилить карантин в стране в связи с ростом новых случаев заражения коронавируса. Карантин в Австрии усилят с 22 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local. Сначала, правительство планировало смягчить меры с 22 июля, однако из-за роста уровня заболеваемости, власти решили пойти в другом направлении. Однако с 22 июля маски больше не будут обязательными в розничной торговле, но они по-прежнему будут нужны в общественном транспорте и супермаркетах. Другие усиления включают правила посещения ночных клубов и крупных мероприятий, контактные данные для посещения ресторанов и баров. С 22 июля посещать ночные клубы смогут только люди, прошедшие вакцинацию или получили отрицательный результат ПЦР-теста меньше чем за 72 часов до мероприятия. При этом людей, излечившихся от коронавируса, или с отрицательным результатом теста на антигены, больше не пускать.