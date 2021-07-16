В Одессу общежитие государственной академии технического регулирования и качества заполонили крысы. Грызуны бегают среди бела дня и не боятся людей.

Фото опубликовали в Telegram-канале «Одесса INFO».

Так, здание общежития находится рядом с вузом, по улице Новосельского, 74/76.

По словам автора видео, грызуны проникли уже даже в квартиру неподалеку.

Кроме того, отмечают, что ни администрация вуза, ни коммунальщики и власти города никаких мер в борьбе с грызунами не употребляют.

«Нелегальные хвостатые жители! Логово крыс! Выскакивают на улицу даже среди бела дня. Ситуация продолжается уже давно, но игнорируется со стороны ответственных лиц», — подписали видео.

В комментариях пользователи поражены увиденным и пишут, что руководство общежития нужно наказать за бездействие.

Качество жизни в этой академии зашкаливает; В общежитии ужас творится, только всем все равно; Ждем пока какую-нибудь заразу не принесут; Я никогда таких огромных не видела. Люди, почему вы так долго молчите ?; Такими темпами скоро на смену коронавируса, снова вернется чума; Надеюсь, это видео дойдет до кого надо и накажут руководство общежития; Студенты там находятся для получения образования, а не чтобы делать ремонты и крыс травить.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы обрушилась часть дома.

