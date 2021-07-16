Поздно вечером 15 июля в Польше на трассе Егертово-Лукув в районе города Бабе-Дул Поморского воеводства произошло ДТП, жертвой которой стал 34-летний украинец. По предварительным данным, он не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kartuzy.info. Как рассказали в полиции, 34-летний гражданин на автомобиле Audi направлялся из города Егертово в сторону Лукув. На прямом участке дороги он выехал на правую обочину и перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. По предварительным данным, украинец "не справился с управлением" автомобиля. Напомним, 3 июля в Польше произошло ДТП, в котором пострадали четверо украинский. Им оказана необходимая медицинская помощь в больнице.