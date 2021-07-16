Киберполиция разоблачила мошенническую схему инвестиций, организаторы которой обманули граждан на четверть миллиарда гривен.

Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, группа злоумышленников создала фиктивную онлайн-биржу и предлагала вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма вложений составила 150 000 гривен.

Злоумышленники создали приложение электронной биржи, которое было похоже всемирно известные биржи, оно занималось продажей криптовалюты. Фигуранты также имели так называемых послов, которые привлекали новых инвесторов в проект.

Когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует и в дальнейшем — блокировали. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более 250 млн гривен.

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На территории города Черкассы и в Хмельницкой области работники полиции провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъяты мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, «черновые» записи, деньги, а также оружие.

В Киеве женщина стала жертвой мошенников — по данным «Дії» они взяли кредит. При этом у женщины не было ID-карты и персональные данные третьим лицам потерпевшая не передавала. Сейчас ей нужно выплатить 11,6 тыс. грн, из которых сам кредит это чуть меньше 2, 5 тысячи гривен.

Киевлянка Татьяна Хода жалуется, что мошенники обчистили ее зарплатную карту и при этом ПриватБанк даже не прислал СМС-уведомление, хотя на карте был установлен лимит на переводы.