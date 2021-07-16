В июне 2021 года в Украине было официально зарегистрировано 1 328 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 352 пациентов диагностирован СПИД, еще 130 человек умерли от СПИДа.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, передают Українськi Новини.
Как уточняет портал, ВИЧ в Украине в июне 2021 заразились через контакт:
▪️ гетеросексуальный — 796;
▪️ гомосексуальный — 47;
▪️ инъекционно — 480;
▪️ от матери к ребенку — 156;
▪️ неизвестен — 1.
Эпидемиолог, профессор Жак Пепин из канадского Университета Шербрука заявил, что первым в мире вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразился солдат Первой мировой войны, который голодал в Африке и ел обезьян.