В июне 2021 года в Украине было официально зарегистрировано 1 328 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 352 пациентов диагностирован СПИД, еще 130 человек умерли от СПИДа.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, передают Українськi Новини.

Как уточняет портал, ВИЧ в Украине в июне 2021 заразились через контакт:

▪️ гетеросексуальный — 796;

▪️ гомосексуальный — 47;

▪️ инъекционно — 480;

▪️ от матери к ребенку — 156;

▪️ неизвестен — 1.

Эпидемиолог, профессор Жак Пепин из канадского Университета Шербрука заявил, что первым в мире вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразился солдат Первой мировой войны, который голодал в Африке и ел обезьян.

