Певец и композитор Vlad Darwin в начале лета потряс украинский шоу-бизнес новостью о том, что у него с женой, джазовой певицей Кристиной Марти, родился первенец. Артисты хранили в тайне ожидания ребенка, сообщает пресс-служба певца. А теперь Влад поделился с читателями РБК-Украина, как держать себя в тонусе, когда ты-молодой папа. Безусловно, моя жизнь изменилась. Конечно, пока максимум времени мы посвящаем ребенку, а времени на спорт и уход за собой стало меньше. Но мы с Кристиной ищем пути держать себя в форме — чаще гуляем на улице, больше ходим, продолжаем тренироваться — не так часто, зато интенсивно. Наконец я вошел в тренировочный режим. Пришлось пойти в небольшой зал прямо в моем доме, чтобы сэкономить время на дорогу.

Времени для тренировок стало гораздо меньше (фото: пресс-служба певца) В питании тоже стараюсь держать режим. В первый месяц после рождения сына это было сложно. Но сейчас я привык — то готовлю сам, то заказываю. Конечно, увлекаюсь и беру пример в своей жены, которая все успевает.

Певец с женой хранили в тайне ожидания ребенка (фото: пресс-служба певца) Моя главная рекомендация молодым родителям — быть максимально дружной и единой командой — папа + мама. Сплоченность и единодушие делает жизнь ребенка счастливым и наполненным, а это главное для его здоровья!

Влад и Кристина привыкают к новой роли родителей (фото: пресс-служба певца) Напомним, на днях Дарвин представил эмоциональное и трогательное видео на песню "Без мозгов", которое он посвятил своему сыну Рональду. Новый клип — это 12 разных историй, связанных между собой тонкой красной нитью безусловных чувств.

Влад продолжает работать и заниматься творчеством (фото: пресс-служба певца) В видео "Без ума" зритель буквально путешествует во времени. Одни сцены переносят в довоенную эпоху, другие напоминают 70-е годы прошлого века, есть и более современные образы. Но все они вызывают неподдельные эмоции. Добрынин и Цветочная рассекретили имя новорожденного сына: "Новая сила любви" Наиболее трогательной по праву можно назвать сцену с новорожденным сыном Влада, которого он нежно качает на руках и поет песню-посвящение. Ранее Анатолий Анатолич перед пополнением в семье порадовал жену невероятным подарком.