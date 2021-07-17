Под Николаевом потерпел крушение вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту, и в результате авиакатастрофы никто не выжил. Воздушное судно принадлежало частному агропредприятию "Меридиан-Авиа-Агро". Трагическая ЧП произошло рано утром, а сообщение о пожаре после падения вертолета поступило спасателям около 5:45, рассказали в пресс-службе ДСНС в Николаевской области. Вертолет упал на поле возле села Излишне Константиновской территориальной общины. Пожар удалось полностью ликвидировать около половины седьмого.

Под Николаевом потерпел крушение вертолет Ми-2 с 2 людьми на борту (фото: mk.dsns.gov.ua) На месте аварии работает полиция и сотрудники ДСНС. Почему вертолет упал — пока остается неизвестным, детали и обстоятельства выясняются. В сети появилось видео с места авиакатастрофы. Кадры снял корреспондент издания "Новости-N". Отмечается, что двигатель вертолета после падения мог еще работать, поскольку втулка несущего винта зарылась глубоко в землю. Также стало известно, что оба члена экипажа оказались зажаты обломками вертолета. Как выяснилось, вертолет направлялся для проведения авиахимработ в Херсонскую область.

Видео: под Николаевом разбился вертолет Ми-2 утром 17 июля

Видео: в результате аварии вертолета Ми-2 под Николаевом погибли два человека Напомним, 6 июля в Польше в озеро упал вертолет с украинским на борту, в результате чего пострадали несколько человек.