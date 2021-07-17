Президент США Джо Байден примет премьер-министра Ирака Мустафа аль-Кадхими в Белом доме 26 июля. Эту информацию подтвердил Белый дом в пятницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, визит подчеркнет стратегическом партнерстве между двумя странами и продвинет двустороннее сотрудничество в соответствии с соглашением 2008 года, регулирующего вывода американских войск из Ирака.

Псаки перечислила области, представляющие общий интерес обеих стран. Это энергия, здоровье, вопросы безопасности, включая совместные усилия по обеспечению окончательного поражения группы боевиков Исламского государства.

При этом она не вспомнила, будут стороны обсуждать Иран и поддержку им шиитских боевиков, совершают нападения на военные объекты в Ираке, на которых размещаются силы США.

Напомним, что военные США в Ираке получили ракетного обстрела. В результате двое американских военнослужащих были легко ранены. Ранее сообщалось, что дрон с взрывчаткой атаковал военных США в Ираке.