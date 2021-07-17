На упаковке лекарств часто можно встретить маркировку "форте", "макс", "актив", "турбо". Провизоры утверждают, что такие препараты сильнее и эффективнее, но цена на них обычно выше, чем на такой же обычный препарат. Что означают такие маркировки на лекарствах и стоит ли переплачивать за них в аптеках, рассказали в программе "Главная тема" с ведущей Еленой Кот на телеканале "Украина". По словам терапевта Елены Егоровой, эти маркировки указывают, что действительно препарат будет действовать несколько иначе. "Актив" и "Турбо" — говорят о том, что в препарате есть активная действенная вещество, которое в организм попадает очень быстро. "Форте" и "Макс" — говорят о том, что у данного препарата усиленный эффект. "Это означает, что очень большая концентрация действенной вещества. Мы можем выпить несколько таблеток обычных или одну" форте ", — пояснила медик. Если на упаковке препарата стоит обозначение «Плюс», то это говорит о комбинации двух препаратов. "Здесь не одна действенная вещество. Оба компонента, которые будто усиливают действие друг друга", — добавила Елена Егорова. Поэтому, такие обозначения — это не просто рекламные надписи на упаковке или маркетинговый ход, а реальная указание на то, что такой препарат более эффективный и сильный. Соответственно, его цена в аптеках будет выше. Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал отличительные признаки ложной лекарств. А также рассказывали о том, как уберечь детей и взрослых от летних кишечных инфекций.