За последний год в Украине подорожали практически все группы продовольственных товаров. К сожалению, это не предел. Продукты питания подорожают в ближайшем будущем — читайте ниже в нашем материале. Ведущий аналитик одной из консалтинговых компаний Неля Онищенко рассказала нам, почему за 2021 мы можем наблюдать такой рост цен. "Рост цен на продукты питания — это основная тенденция 2021, ведь если проанализировать динамику, то можно увидеть, что стали дороже практически все категории товаров. Наименьший среднемесячный прирост цены наблюдался на пшено — 0,8%, тогда как наиболее стремительно дорожали сахар и масло — на 8% в среднем за месяц. Среди факторов, повлиявших на изменение цен — сезонность производства, цены на сырье и комбикорма, сокращение поголовья скота ", — пояснила она. Животные продукты дорожать Онищенко отмечает, что вышеуказанные факторы влияли на продукцию животного происхождения. Тенденции к снижению цены — в Украине пока нет. "Прежде всего, в годовой ретроспективе наблюдается снижение производства мяса (исключая свинину), молока и яиц. С января по май 2021 по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, производство сократилось на 3-4%. Дальнейшее уменьшение поголовья крупного рогатого скота и птиц свидетельствует о том, что ситуация с производством ближайшее время не изменится, а, соответственно, особых предпосылок для снижения цен не будет ", — рассказала аналитик. Подсолнечное масло стала "золотой" Все украинцы ощутили на себе подорожание подсолнечного масла. К сожалению, это не предел. Осенью она еще больше взлетит в цене, примерно на 25-30%. "Стремительный рост цен наблюдается и на подсолнечное масло, которое только в течение 6 месяцев 2021 стала дороже более чем на 50% (среднемесячный прирост составил более 8%). Основой для взлета цены здесь тоже стала сырье. Но и это еще не конец — рост цены будет наблюдаться как минимум до середины осени и может составлять 25-30% ", — резюмировала эксперт. Как мы писали ранее, эксперты рассказали, что осенью в Украине значительно подорожают продукты питания.