Сегодня, 17 июля премьер-министр Жан Кастекс заявил, что Франция ужесточит правила въезда для непривитых туристов из ряда стран ЕС. Ограничение начнет действовать уже с завтрашнего дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По его словам, такое решение было принято в связи с быстрым ростом числа новых случаев коронавируса и это является "единственным способом остановить вирус и вернуть страну на правильный путь". Так, с воскресенье, 18 июля вакцинированные лица из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 сделан не менее чем за 24 часа до поездки во Францию. Отмечено, что полностью вакцинированы туристы из любой страны смогут попасть во Францию без теста с этой субботы. Кроме этого, людям, которые путешествуют из Туниса, Мозамбика, Кубы и Индонезии, дополнительно необходимо будет обосновать свое путешествие, показать отрицательный результат теста на COVID-19 перед въездом, а затем пройти 10-дневную самоизоляцию. Известно, что среднее число новых случаев коронавируса в Франции снова быстро увеличилось и сейчас составляет почти 11 000 в день. Напомним, во Франции с 7 июля ввели платные тесты на коронавирус для туристов: 49 евро будет стоить тестирования ПЦР, 29 евро — тестирование на антитела.