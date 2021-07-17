Пылевая буря движется в сторону Украины со стороны Польши. Она может быть опасна для климата нашей страны и для здоровья людей. В частицах этой пылевой бури находятся аэрозоли, которые при вдыхании могут быть очень опасны для людей с легочными заболеваниями. Что за буря движется в сторону Украины и насколько она действительно опасна, рассказал в комментарии для Styler преподаватель Атмосферной школы, учитель географии Андрей Уткин. Он пояснил, что 13-14 июля эта пыльная буря была замечена над Средиземным морем и сейчас она проходит над территорией Польши и Украины. "Пыльная облако, движется по территории Европы, была замечена 13-14 июля над Средиземным морем и сейчас проходит по территории Польши и Украины. Это серьезная расстояние, но не для пыли и мелких частиц песка. Обычно сахарских песок спокойно переносится через Атлантику к побережью Кубы и Гаити ", — отметил специалист. Он рассказал, что пылевые облака не являются новыми явлениями, и известны еще со времен Геродота. "Пыльная буря, которую принесло горячим ветром с юго-запада Сахары, еще называют" самум ". Этот ветер известен человечеству еще со времен Геродота. Однако сейчас это уже не просто пустынный песок с ветром, а адский коктейль с добавлением промышленной пыли, дыма, сажи и других побочных явлений цивилизации ", — пояснил Уткин. Также ученый отметил, что такая буря может быть опасна для людей с астмой, бронхитом и другими респираторными заболеваниями. Напомним, ранее мы писали о том, что в прошлый раз пылевая буря накрыла столицу в середине июня этого года — многие были напуган.