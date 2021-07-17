На следующей неделе правительство Греции представит решение, которое будет регулировать обязательную вакцинацию от COVID-19 государственных служащих. Тех, кто будет отказываться от прививки отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini. "Государственных служащих, отказываться пройти вакцинацию будет отправлено в неоплачиваемый отпуск" до конца пандемии ". Так, сотрудникам будет разрешено вернуться к работе, как только власти признают, что опасность для здоровья больше не существует", — говорится в сообщении. Отмечено, что такое решение правительства положило конец спекуляциям о возможных увольнениях, которые подогревались на прошлой неделе заявлениями министров развития и внутренних дел. Кроме этого, известно о еще одно новшество — работодатели в частном секторе имеют право запрашивать у работника свидетельство о вакцинации, что усилит контроль за иммунизацией. Напомним, со вчерашнего в Греции вакцинированные граждане не могут посещать развлекательные заведения.