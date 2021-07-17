Мясо хранить нужно в холодильнике — это правда. А лучше в морозильной камере, поскольку этот продукт очень быстро портится, особенно в сильную жару. Но что же делать, если холодильника нет поблизости или морозильная камера приказала долго жить? Или же вам нужно упаковать мясо с собой в дорогу, а на улице — жара? Как сохранить мясо без холодильника — читайте в нашем материале ниже. Во-первых, из мяса нужно сразу же обрезать весь жир по возможности. С жирных частей начинается процесс порчи — именно там мясо подгнивает в первую очередь. Во-вторых, нужно использовать подручные средства. полотенце Мясо нужно обложить крапивой (листьями полыни, хрена или орехового дерева), а затем завернуть в полотенце, которое пропитано уксусом. После этого мясо нужно положить в деревянный ящик или кастрюлю — емкость должна плотно закрываться. Если вы находитесь на природе, то ящик с мясом нужно закопать в землю на 10-20 Именно этот способ довольно хлопотный, но так мясо может храниться до двух недель. Перед употреблением мясо нужно тщательно промыть под струей воды. Соль и чеснок Этот способ подойдет для хранения мяса на шашлык. Натрите каждый кусок шашлыка солью, затем чесноком. Положите в кастрюлю, перемешайте с луком и закройте крышкой. В таком виде мясо может храниться до 4 дней, но нельзя оставлять емкость на солнце. Варим и жарим Мясо нужно опустить в кипящую воду на несколько минут. В этой воде растворяем поваренную соль — 5 столовых ложек на литр. Затем это мясо кладем в открытую емкость и оставляем в проветриваемом помещении. Срок хранения — 2-3 дня. Можно подержать мясо над огнем до образования тонкой корки. А потом просто подвешиваем — но так мясо проживет дольше буквально на одни сутки. лед Возьмите емкость и положите туда мясо. Насыпьте кусочки льда так, чтобы мясо было полностью покрыто. Плотно закройте крышку и обмотайте тканью. По возможности, меняйте лед каждые 3-4 часа. Срок хранения — три дня. Термосумка и термопакет Поместите в холодный термопакет замороженное мясо, а потом положите его в термосумку. Такой способ позволит мясу оставаться в замороженном виде до 15 часов. жир Кусок мяса намажьте свиным или бараньим жиром, а затем заверните в бумагу или ткань. Хранить такое мясо можно в темном и прохладном месте до 3-4 дней. Еще один способ-бонус Этот вариант подходит для шашлыка и поездок. Маринуем мясо в пластиковом контейнере, желательно без использования майонеза, сметаны. Через 4:00 контейнер помещаем в морозильную камеру и даем замерзнуть. После этого — заворачиваем контейнер в фольгу, а затем во влажное полотенце. Такое мясо можно поставить в багажник автомобиля и проехать с ним почти целый день. Напомним, ранее мы писали о том, какие кулинарные ошибки мы переняли от своих родителей. А также мы рассказывали о том, что врачи объяснили, насколько опасна подгорела пища.