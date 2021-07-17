После трагедии рейса МН17, который сбили над Донбассом, отношение мира к войне на востоке Украины изменилось. Судебный процесс в Гааге откроет истинные намерения России по вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в Twitter. Он убежден, что суд докажет намерение России осуществить нападение на гражданский самолет. "MH17 — трагедия, в июле 2014 унесла жизни 298 человек и изменила отношение мира к войне на востоке Украины. Судебный процесс в Нидерландах откроет правду не только о подготовке и нападение на гражданский самолет, но и истинные намерения РФ — вооруженная агрессия против Украины, что продолжается до сих пор ", — написал Мамедов. Напомним, США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17. Как известно, 17 июля 2014 пророссийские боевики из оккупированной территории Донбасса сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпура. Рассмотрение этого дела проходит в Международном суде Гааги. Ожидается, что суд завершит рассмотрение дела MH17 не раньше конца 2023 года.