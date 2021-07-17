В Украине лето в самом разгаре, а вместе с ним и изнуряющая жара. Охладиться в такую погоду вам поможет стакан прохладного кваса по рецепту Евгения Клопотенка. Рецепт кваса опубликован на YouTube известного кулинара. Для приготовления вам понадобятся 400 г бородинского хлеба 70 г сахара 2 г дрожжей (живые) 2,5 л водиПокроковий рецепт приготовления Бородинский хлеб (400 г) порежьте кубиками со стороной примерно 1,5 см. Подсушите порезанный хлеб на сковородке без масла, пока хлеб едва не подсохнет и не возьмется твердой корочкой. Отрежьте от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса рекомендуется использовать только живые дрожжи. Покрошите дрожжи руками в небольшую миску. Чем больше вы измельчите дрожжи, тем лучше они растворятся. Добавьте к дрожжам около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью растворится. Переложите кубики хлеба в трехлитровую банку с закручивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и сахар. Затем долейте воды до верха банки, слегка перемешайте. Закройте неплотно крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1-4 дня. Скорость брожения сильно зависит от температуры, поэтому время приготовления может значительно отличаться. В жаркую погоду время приготовления кваса будет минимальным. Чем дольше вы выдержите квас, тем более насыщенным будет его вкус и резкость. Процедите квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелейте в банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней. Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт запеканки из кабачков.