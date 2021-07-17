Ксения Мишина разорвала отношения со своим избранником, финалистом реалити-шоу "Холостячка" Александром Эллерт, хотя еще недавно пара комментировала слухи о своем расставании и утверждала обратное. Сейчас украинская актриса ошарашила поклонников чувственным признанием об окончании отношений, и заметила, что инициатором стала сама. Об этом Мишина сообщила в эмоциональном посте в Instagram. По словам девушки, понимание того, что Эллерт больше не должен иметь никакого отношения к его жизни, пришло "внезапно и навсегда". "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", — отметила Ксения. Также 32-летняя актриса неожиданно для многих дала понять, что пережила с Александром не такой уж радужный период, и "если бы я писала книгу об этом год своей жизни, на нее бы сняли драму".

Ксения Мишина с Александром Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua) "Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу. Это конец", — написала она. Мишина обратилась к поклонникам с просьбой уважать ее личное пространство, не ставить вопросов и "не пытаться ничего выспрашивать и узнавать". "Дайте мне возможность прожить это экологически и поддержите меня своей тишиной", — попросила девушка, отключив в своем посте функцию оставлять комментарии.

Ксения Мишина объявила о расставании с Александром Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua) Эллерт, в свою очередь, не стал высказываться о разрыве с любимым, но отреагировал на публикацию Ксении довольно оригинально. Он просто выложил скрин с энциклопедическим разъяснением слова "драма", о которой рассказывала актриса, описывая их совместную жизнь, и дал подписчикам возможность "разгуляться" в посте.

Эллерт "прокомментировал" окончание отношений с Мишиным (фото: instagram.com/ellert_a) История романа Мишиной и Эллерт Украинская актриса и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина избрал на реалити комика, автора Студии "Квартал 95", и одного из 15 претендентов на ее сердце Александра Эллерт, в 2020 году.

Ксения Мишина с Александром Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua) Пара стала жить вместе вскоре после окончания проекта. Влюбленные много путешествовали, они познакомили своих детей, на публике рассказывали, что строят планы на будущее.

Ксения Мишина с Александром Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a) Недавно Мишина и Эллерт отдохнули в Крыму, откуда родом актриса. Также "Холостячка" показывала кольцо с алмазом, выращенным с ее и Александра крови, а несколько дней назад Ксения раскрыла секреты счастливой жизни с Эллерт, своим, как оказалось, теперь уже бывшим возлюбленным.