27-летняя жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова тронула сеть нежным фото с новорожденным сыном Мишей, который появился на свет 15 июня. Сейчас она с малышом и своей мамой отдыхает на Закарпатье, где и сделала милый снимок. Трепетный кадр с сынишкой молодая мама разместила у себя в Instagram. Екатерина позировала на фоне зеленого сада в светлых брюках и накидке с цветочным принтом, а также волшебном шляпке. На руках девушка держит маленького Михаила и нежно прижимает его к себе, счастливо улыбаясь. "Моя птенец в Мукачево. Мой маленький путешественник", — подписала милый снимок Репяхова.

Екатерина Репяхова растрогала нежным кадром с месячным сыном (instagram.com/repyahovakate) Напомним, что жена Павлика еще до родов решила, что через месяц после рождения ребенка отправится с ним в путешествие по Украине — таким образом она хочет избежать послеродовой депрессии. Пользователи сети хотят Кати хорошего отдыха и отмечают, что малыш Миша уже заметно подрос. Катюшка, спокойного отдыха Катюша, такое счастье у вас в руках, целая вселенная Материнство вам к лицу Такие милые Хорошего Вам отдыха Здоровья вам В, как Михасик подрос! Как подрос Катюша, Вам подходит материнство Катя, прекрасного Вам отдыха! счастьечко Вам Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассказала о первом месяце сыночка Михаила и его достижения.