На границе с Беларусью дальнобойщик выехал на встречную полосу и сбил шлагбаум в пункте пропуска "Выступовичи". Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. Мужчина, который был за рулем автоцистерны, впоследствии признался, что употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками. В результате на него оформили шесть админпротоколов. Поэтому пограничники Житомирского отряда оформили на водителя документы за злостное неповиновение пограничному наряду (статья 185-10 КУоАП) и нарушение пограничного режима (статья 202 КоАП). Кроме того, сотрудники Нацполиции оформили админпроизводства за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества (статья 124), нетрезвое вождение (статья 130) без документов (статья 126) и мелкое хулиганство (статья 173). Ранее под Киевом нарушитель сбил полицейского и вызвал три ДТП.