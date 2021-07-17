На оккупированную часть Донецкой и Луганской области за неделю был доставлен гуманитарного груза общим весом более 36 тонн. Он проследовал через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ. "Через КПВВ" Новотроицкое "и КПВВ" Счастье "проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", — говорится в сообщении. По информации ведомства, для нужд жителей временно оккупированной территории Украины были доставлены сантехнические материалы, мебель, одежда и продуктовые наборы. Так, общий вес гуманитарной помощи составила более 36 тонн. Напомним, жителям Луганской области за июнь доставили 61 тонну гуманитарного груза. Добавим, недавно омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Международному Комитету Красного Креста с просьбой предоставить пленнице боевиков помощь.