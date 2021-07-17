С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Это означает, что там запрещено купаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Плесо". Городские власти подчеркивает, что меры ввели с профилактической целью. "При длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное" цветений "воды — размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарная качество воды существенно ухудшается ", — объясняют в« Плесо ». Поэтому запрет купаться объявлена через потенциальные риски для здоровья и с целью предотвращения распространения инфекционных болезней. "Всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоено временный статус« Не купаться ". О снятии этого статуса будет сообщено отдельно", — говорится в заявлении. В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга берегу.