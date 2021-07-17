Признание индийской вакцины от коронавируса Covishield от AstraZeneca может затянуться на неопределенный период. Проблема в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) еще не получило ни одной заявки на одобрение вакцины от производителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print. На своей странице в Twitter ЕМА информирует о том, что не получил официального запроса на оценку, разрешение и продажу вакцины Covishield в Европе. "Чтобы вакцина Covishield # COVID-19 была оценена для использования в ЕС, разработчик должен подать в EMA официальное заявление на получение разрешения на маркетинг, до сих пор не было получено", — говорится в заявлении. Эту информацию подтвердили и в ответе на электронную почту ThePrint. "Если мы получим заявку на регистрацию любой вакцины, не одобренные в настоящее время в ЕС, мы сообщим об этом на нашем сайте", — говорится в сообщении. Напомним, ранее в Индии заявили, что вакцинированных Covishield не пускают в Европу. Проблема заключается в том, что ЕМА не признает индийскую вакцину AstraZeneca. Ранее сообщалось, что Covishield вакцинировали немало украинский. Ляшко рассказал, что будет с признанием в ЕС этой вакцины и других. Также сообщалось, что 7 стран Евросоюза разрешили въезд привитым вакциной Covishield.