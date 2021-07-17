Многие из тех, кто перенес коронавирус, знают: Восстановление после него происходит трудно, в зависимости от иммунитета, силы приходится заполнять не одну неделю. Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала простую, но эффективную схему, как восстановить организм от коронавируса, от питания и питьевого режима к физической активности. Чай, который поможет восстановиться от коронавируса Состав донник, чабрец, медуница, душица, корень одуванчика, лист смородины, корень лопуха, имбирь. ⠀ действие: способствует восстановлению ворсинок в легких помогает работе иммунной системы оказывает помощь работе печени и почек помогает регенерации поврежденных тканей легких очищает кровь и лимфу помогает восстановить обоняние обладает мочегонным действием. Способ применения: кипятите на медленном огне 5 мин. настаивайте 15 мин. принимайте во 2 ст. в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность.

Сладости лучше заменить травами (фото: pexels.com) Рекомендации по восстановлению после коронавируса 1. Уберите из питания сахар, сладкое, глютен, рафинированное растительное масло (трансжиры), молочные продукты, химические добавки. Эти продукты поддерживают воспаление. 2. Дополнительно принимайте: хрен с медом — по 1 ст. л. по 1 ч. л. сушеного имбиря куркуму — по 1/2 -1 ч. л. грибы — чага, кордицепс, рейши лецитин — до 3 ч. л. в день 1 месяц От застоя желчи: нутрициолог рассказала, как питаться при проблемах с желчным пузырем 3. Добавьте в питание: зеленый чай теплую минеральную воду качественные жиры — ГХИ, рыбий жир натуральный уксус продукты, содержащие большое количество витамина С — клюква, черная смородина, крыжовник, квашеная капуста травы таволга и листьев малины при повышенных тромбоцитах 4. Витамины и минералы, которые поддерживают иммунитет (проконсультируйтесь с врачом перед приемом): Витамин С в виде содиум аскорбата — по 500 мг Цинк 20-30 мг Витамин D — 4000 ед витамин А -5000 от 5. Делайте гимнастику по Стрельниковой, гуляйте на свежем воздухе. Будьте здоровы и верьте в силу природы и возможности самовосстановления организма. Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом. Ранее косметолог рассказала, какую косметику точно стоит взять с собой в отпуск.