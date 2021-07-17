В Киеве произошло ДТП по вине пьяного водителя, который не справился с управлением ночью на Березняках, наехал на бордюр и протаранил забор, а после также произошел конфликт с очевидцами. Молодая девушка, находится в салоне, получила очень серьезные травмы в результате аварии, и умерла в карете "скорой". Об этом 17 июля передали в Общественной организации Автопатруль Майдан на странице в Facebook. Как выяснилось, мужчина 21-летней пассажирки просто сбежал после ДТП, оставив травмированную жену лежать на асфальте. Человек, как и его брат — водитель легковушки Ford Fusion, был в состоянии алкогольного опьянения. От удара девушку выбросило из салона авто. Медики, прибывшие на место аварии, поместили ее в крайне тяжелом состоянии в карету "скорой" с подозрением на ЗЧМТ и переломом позвоночника. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось — пострадавшая скончалась в результате полученных травм, не приходя в сознание. Трагическая авария произошла на дороге по ул. Березняковская 15/1. Водитель на большой скорости не вписался в поворот, зацепил бордюр, авто несколько раз развернуло, и потом машина влетела в забор, снесла около 20 метров ограждения. В транспорте ехал водитель с братом и жена брата. Девушка, по предварительной информации, сидела на переднем сиденье не пристегнут. После ДТП автомобиль оказался сильно изуродованный, у него вырвало колеса, разбитая ходовая часть, на дороге разбросаны комплектующие легковушки. Также на асфальте много крови. В сети появилось видео с места происшествия. Кадры можно посмотреть по этой ссылке. Сам водитель отделался незначительными травмами. Его задержали полицейские. Драгер показал 1.63 промилле. Как сообщалось, недавно под Борисполем произошла смертельная ДТП, при которой 33-летний водитель вылетел с дороги и перевернулся, а в машине находилось 16 человек, включая 7 детей.