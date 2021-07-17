Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году требует отставки главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона Михаила пшик. Уже обратились к новому главе МВД Дениса Монастырского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена ВСК, нардепа Максима Ткаченко в эфире телеканала "Дом". По его словам, после выводов ВСК работу в этом деле должны продолжить в МВД. Нардеп сообщил, что ВСК пришла к выводу, что Пшик не справился со своими обязанностями во время борьбы с пожарами и ликвидации последствий трагедии. "Мы не просимое, мы настаиваем на том, чтобы сменили главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области. Потому что господин Пшик провалил тушения пожаров, провалил работу своей службы во время этих пожаров", — сказал депутат. Ранее Верховная Рада Украины приняла отчет временной следственной комиссии по пожаров в Луганской области в 2020 году. Также парламент выступает за увольнение председателя местной ОГА Сергея Гайдая. РБК-Украина писало, что по делу о пожаре в Луганской области объявили подозрения чиновникам ДСНС, которые тушили их только "на бумаге". Жертвами масштабных пожаров в Луганской области стали 11 человек.