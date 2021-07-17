Авария пассажирского автобуса Киев-Вроцлав произошла человека, который вышел на проезжую часть. Водитель, избегая наезда на пешехода, съехал в кювет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Правоохранители уточнили, что водитель избегал наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу. За рулем был 43-летний житель Хмельницкой области. Он руководил двухэтажным автобусом марки "Setra". "Известно, что в салоне кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров — жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и г.. Киев. В результате ДТП в целом травмы 23 человека", — сообщили в полиции. Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии Дубенской городской больницы, 11 — с незначительными травмами находятся в Радивиловский ЦРБ. Кроме того, семь пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую центральную городскую больницу. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственные следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. В то же время, по данным спасателей, в автобусе находилось 40 человек, 16 из них пострадали. Напомним, ночью в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он следовал по сообщением Киев-Вроцлав.