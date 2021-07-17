Власти США расследуют недавние загадочные инциденты со здоровьем своих дипломатов в столице Австрии Вене, в которых обнаружили "Гаванский синдром". Между подозреваемых в акустической атаке — Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. "В сотрудничестве с нашими партнерами в американском правительстве мы расследуем сообщения о возможных непонятные инциденты со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене", — заявили в Госдепартаменте. По словам собеседников агентства, непонятные проблемы со здоровьем у американских дипломатов могли возникнуть в результате применения микроволновой или радиоволновой оружия. Проблема получила название "Гаванский синдром", поскольку первые случаи такого заболевания были обнаружены у персонала посольства США на Кубе в 2016 году. Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией". Отметим, американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.