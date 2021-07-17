На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз, и отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе в последнее время часто жалуются, что вода стала напоминать кисель. Специалист Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой вал медуз, и дал рекомендации базам отдыха. Об этом передает местное издание "РИА-Мелитополь". Специалисты связывают рост количества медуз в Азовском море с увеличением их численности в Черном, а путешествуют они через Керченский пролив весной. Еще один важный фактор — постепенное приближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовки теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь — еще один аппетитный аргумент для их миграции. Также в Ирем обратили внимание, что если самая высокая численность медуз в Азовском море была зарегистрирована в 1978 году с цифрой около 7000000000, то уже в 2018-м на Азове их насчитали всего 10000000 особей. Всего в Азовском море медузы представлены двумя видами: корнерот и аурелия или медуза ушастая. Владельцам баз отдыха специалисты посоветовали сдерживать нашествие медуз с помощью установки барьерных сеток акватории моря у песчаных пляжей. Ведь туристы не хотят купаться в воде, кишащей скользкими ядовитыми жителями, и досрочно прекращают отпуска. Дело в том, что медузы могут нанести прямой вред здоровью человека из-за ожогов щупалец и органического загрязнения водоема. Ранее сообщалось, что медуз на пляжи Киева сняли на видео, а ученый объяснил, откуда они берутся в Днепре и несут угрозу. Напомним также, недавно мы писали о том, какие есть интересные факты о медуз и насколько они опасны.