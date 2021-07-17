Новую группу препаратов обнаружили ученые, которые помогут в борьбе с тяжелым течением коронавируса. Об этом сообщает UC San Diego News Center. Как рассказывают специалисты, они лучше действуют у людей с сопутствующими болезнями. В частности речь идет о статины — препараты, снижающие уровень холестерина в крови. Как лекарства реагируют при COVID-19 По словам ученых, у препаратов есть противовоспалительные свойства. Кроме того, ученые уже не раз изучали их действие против коронавируса. Также статины борются с рецептором АСЕ2, вирус использует для проникновения в клетки. Что показало исследование Команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего занималась изучением действия статинов. Всего было проведено несколько этапов исследования. На первом этапе исследования приняли участие 170 пациентов с COVID-19. Результаты исследования показали, что пациенты, которые принимали статины до госпитализации, было более чем на 50% меньше рисков тяжелых осложнений. Во втором этапе приняли участие более 10 000 добровольцев, которые переболели COVID-19 с января по сентябрь 2020 года. Однако, у этих людей был осложненное течение болезни. У пациентов, имевших сердечно-сосудистые заболевания и гипертонию — риск смерти был ниже на 32%. Ранее мы рассказывали, что дают COVID-паспорта украинском и как ими пользоваться. Добавим также, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины.