Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем канцелярии президента Польши Якубом кумохи. Они согласовали позиции по строительству российского газопровода "Северный поткик-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП. В ходе разговора политики обменялись оценками ситуации вокруг строительства Россией газопровода "Северный поток-2". "Констатировали единство позиции, что этот проект составляет всего с безопасностью угрозу для всей Европы." Северный поток-2 "- это геополитическая оружие России, который будет использоваться агрессором против западного демократического мира", — подчеркнул Сибига. Важной, по его убеждению, является дальнейшая скоординированная деятельность по противодействию его запуска. Ранее в ОП заявили, что Зеленский не видит конкретных шагов против "Северного потока-2" от Байдена и Меркель. Нагаладаемо, Байден после встречи с Меркель заявил, что США и Германия обоюдные позиции в контексте "Северного потока-2". Вашингтон и Берлин изучают практические меры, чтобы предотвратить вред для Украины в случае завершения строительства газопровода.