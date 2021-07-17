В Германии в результате наводнения погибли уже 133 человека. По меньшей мере 43 человека погибли в земле Северный Рейн-Вестфалия и не менее 90 — в земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild. "Ситуация в районе Эрфтштадт-Блесс под Кельном в пятницу резко ухудшилась. Есть опасения, что число погибших возрастет", — пишет издание. Местные власти говорят, что ухудшение погодных условий наступило очень быстро. В районе Хайнсберг в Нашти прорвалась плотина на Руре. По информации районного правительства Кельна, спасатели начали эвакуацию из района Офховен в Вассерберзи. Согласно сообщению в Twitter, пострадали около 700 человек. Размер ущерба, нанесенного прорывом плотины, пока не известно. Рур берет свое начало в Эйфеле и впадает в Маас около Рурмонде в Нидерландах. Напомним, ранее сообщалось о 125 погибших. РБК-Украина писало, что из-за наводнений Германия объявила режим военной катастрофы. Это означает, что военные могут направлять военную технику для борьбы с последствиями наводнений. Кроме Германии от наводнений пострадал и Бельгия. Страна подтвердила гибель 20 человек, еще 20 пропали без вести.