На Русановке в Киеве коммунальщики перегородили пешеходный переход забором. Местные жители удивлены поступком. Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный". Так, необычный пешеходный переход заметили на улице Вифлеемской. На видео видно, что люди переходя дорогу не могут попасть на тротуар, поскольку там появился забор. Местные жители были вынуждены перелезать через забор. "Что-то в киевских коммунальщиков пошло не по плану. Может, жара так действует", — говорится в сообщении. Кроме того, люди удивляются, что происходит и не знают, как поступать. В сети пользователи отреагировали на видео. Непонятно кто вообще такое сделал и додумался до этого я только там шел, ужас !; Дорога в никуда; Все для людей и их безопасности. Спасибо, что лишили 40% ответственных людей переходить по безопасным переходах. У меня все; Надеюсь там просто рабочие безмозглые, а не проектанты, знаки перехода еще стоят. Поскольку забор там быстро выпил и все равно будут ходить там; Да, там решили бороться с переходом через рельсы. Сегодня уже знаков пешеходного нет, осталась только разметка. И так, оказывается навесили знаков, переход только сверху, по мосту. Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина хотела выпрыгнуть из окна и висела вверх ногами. Также в Киев снова запретили въезд грузовиков из-за жары.