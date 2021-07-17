Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Украине присутствует "вопиющая практика подавления свободы слова". Таким образом она отреагировала на визит в Украину спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Захаровой. Она отметила, что "серьезного разбора безобразий", которые якобы происходят в Украине "мир так и не дождался". Захарова напомнила о закрытии телеканалов кума Владимира Путина Виктора Медведчука — "112 Украина". NewsOne и ZIK. А также о блокировании ряда пропагандистских российских телеканалов и сайтов. "Возможно, стоит более четко артикулировать неприемлемости такой политики? Недостаточно просто" желать успехов "в поиске" правильных методов борьбы с дезинформацией ". Нужно своевременно, полно и откровенно реагировать на вопиющую практику подавления свободы слова", — считает Захарова. По результатам визита представитель ОБСЕ заявила о приверженности Украины демократическим ценностям. Захарова эти слова также раскритиковала.