Группа пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. уничтожила 41 взрывоопасный предмет времен прошлых войн. Из них 40 — калибром 76 мм и 1 — 45 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС.

Боеприпасы обнаружили пиротехники во время дополнительного обследования территории на строительной площадке на проспекте Героев Украины в городе Николаев.

Всего на этом месте обнаружено 152 снаряда различных калибров, которые уничтожены путем контролируемого подрыва, в специальном месте. Напомним, в киевском Гидропарке под мостом нашли мину. РБК-Украина писало, что в Запорожской области спасатели изъяли мину в Кирилловке. Снаряд нашли на пляже на берегу Черного моря. Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила тайники со взрывчаткой под Одессой и Запорожьем.