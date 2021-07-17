Первый случай заражения коронавируса обнаружили 16 июля в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест на COVID — 19 сдал иностранец из состава организаторов Игр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Japan Times. Организаторы игр подтвердили изданию, что положительный тест на коронавирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады. Его имя и национальность не раскрываются из соображений конфиденциальности. Больной был эвакуирован из Олимпийской деревни и помещен на карантин в отель, сообщила прессекретар Токийского оргкомитета Масса Така. Напомним, накануне в Японии госпитализировали члена иностранной олимпийской делегации. У него в четверг вечером в аэропорту Нарита подтвердили положительный тест на коронавирус. Отметим, участник Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Виктория Ус отправили на самоизоляцию.