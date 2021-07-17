Хозяева домашних животных ежегодно вынуждены решать сложную задачу — куда девать любимца во время отпуска. Варианты решения сейчас разнообразны — оставить ключи соседям или друзьям, отдать питомца в другой дом, поместить его в специальные гостиницы для животных или все же взять с собой в путешествие. Какие правила нужно знать тем, кто собрался в отпуск вместе с домашними животными — читайте в нашем материале ниже. Летим в самолете В салонах самолета разрешено провозить животных весом до 10 кг, но животное должно находиться в специальном переносе или контейнере. Контейнер может быть твердый или мягкий, разрешено использовать специальные корзины, клетки и дорожные сумки для животных. Купить такой контейнер можно в любом зоомагазине. Самое важное — животное не должно иметь возможности оттуда сбежать, имела возможность произвести там нужду без риска порчи салона самолета, должен быть доступ к свежему воздуху и питьевой воды. В багажных отделениях самолета разрешено перевозить крупных животных — до 75 кг, но и они должны находиться в специальных контейнерах или клетках. В багажном отсеке разрешается ставить клетки, в которых животное сможет двигаться. Доступ к свежему воздуху в клетке должен быть минимум с трех сторон, а также такой контейнер должен впитывать жидкость. Если вы собираетесь брать небольшую животное в салон самолета, вам необходимо будет предупредить авиакомпанию об этом заранее и собрать полный пакет необходимых документов: ветеринарный паспорт, справку обо всех прививках и микрочип. Заранее стоит проконсультироваться с ветеринаром — можно вашему питомцу лететь самолетом. Перелет животные тоже оплачивается, бесплатно могут лететь только собаки-поводыри. Также стоит узнать, какие могут правила въезда для животных в вашем пункте назначения — могут понадобиться дополнительные справки. Едем в поезде В поезде животные могут ехать вместе со своим хозяином в любых вагонах — плацкарт, купе и поезда класса Интерсити, нельзя только в вагонах повышенной комфортности, но и там есть исключения. Если животное небольшая, то чаще всего владельцы выкупают полностью все купе, чтобы не доставлять неудобства другим пассажирам. Однако и здесь есть целый список важных правил. Все мелкие животные должны находиться в клетках или специальных переносках. Эти переноски должны иметь абсорбивне дно и доступ к воздуху. Больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только в купейных вагонах. Животное должно быть на поводку и обязательно — в наморднике. В одном вагоне разрешено перевозить только одно животное. Для перевозки животного в поезде понадобится: багажная квитанция, ветеринарный документ, контейнер или клетка. Разместить контейнер можно только на местах для ручной клади и обязательно соблюдать санитарно-гигиенических требований. Ветеринарные документы установленные по одному строго утвержденным образцом, который действует с 1 августа 2019 года. Оформить паспорт можно в Государственной ветеринарной клинике. Животное должно пройти медосмотр и сдать анализы. Необходимо будет также пройти специальные обработки и сделать прививку. Если нужно провезти в поезде группу животных — на выставку, например, то нужно заранее заключить договор с владельцем вагона на аренду или заказать специальный вагон. При покупке билета нужно отметить в пункте "перевозки багажа" — "животные". При покупке билетов на целое купе — можно указать дважды одно и то же имя (владельца животного), но уточнить, что в купе будет животное. В пригородных и региональных поездах собак можно перевозить только в тамбурах первого и последнего вагона. Напомним, ранее мы писали о том, как помочь животному во время жары и уберечь ее от теплового удара.