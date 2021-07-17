Днем 17 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки различной силы ощущались в нескольких префектурах. Угроза цунами не объявляли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Японское метеорологическое агентство. Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров под водой. Толчки до 4 баллов ощущались в префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ. Менее сильные подземные удары зафиксированы еще в 15 регионах Японии. Угроза цунами японские власти не объявляла. В настоящее время нет информации о пострадавших и причиненном вреде. Напомним, вечером 13 февраля в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0-7.3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима. Как отмечали Японские сейсмологи, эти толчки могли быть афтершоком большого землетрясения 2011 года.