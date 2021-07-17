Инсульт является опасным заболеванием, вызванным острым нарушением мозгового кровообращения. По статистике, такой мозговой удар является второй по частоте причиной смерти людей во всем мире, и основной причиной длительной нетрудоспособности. При этом врачи обращают внимание, что риск возникновения инсульта повышается в том числе и от простого недосыпания. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Украины на странице в Facebook. Важно заметить, что в настоящее время с быстрым темпом жизни многие вынуждены жертвовать часом-другой сна, чтобы успеть с делами, работой и другими важными планами. Но не стоит этим злоупотреблять, ведь что может быть важнее здоровья? Из-за недосыпания человек чувствует слабость, рассеянность, могут возникать головные боли, организм ослабевает и снижается иммунитет. Такие факторы влияют, среди прочего, на работу мозга, сердечно-сосудистую систему и могут вызвать серьезные последствия. Добавим также, что согласно исследованиям, четверть всех инсультов случается у людей моложе 65 лет, то есть работающих, ведущих активный образ жизни. Чем еще грозит дефицит сна Если количество сна у взрослого человека менее 7:00, это повышает риск развития хронических заболеваний, в частности: инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления; увеличение веса и ожирения; диабет нарушения иммунной системы; ухудшение психического здоровья, депресии.Скилькы нужно спать, чтобы чувствовать себя здоровым В Минздраве отмечают, что дискуссии о количестве ночного сна идут долго, но основное правило остается неизменным: сон должен быть регулярным и с одинаковым количеством часов. Продолжительность сна детей до года меняется почти каждый месяц от 17-20 часов в сутки в первые недели жизни и до 12-13 часов, когда ребенку исполняется год. В среднем дети до 6 лет должны спать 10-11 часов в сутки, дети 6-12 лет — 9-12 ч, 13-18 лет — 8-10 ч. Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не менее 7:00 в сутки. Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как легко стать здоровым и сильным всего за 20 минут в день. Также мы писали о том, что недавно врачи выяснили, как по лицу определить опасный уровень холестерина.