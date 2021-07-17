"Холостяк 9" Никита Добрынин и его жена Даша Цветочная 13 июля впервые стали родителями — у пары родился сын, которого назвали Лев. Маму и ребенка уже выписали из роддома и они привыкают к новой жизни дома. Девушка подробно поделилась с поклонниками, как же проходили ее роды. В своем Instagram Даша рассказала детали знаменательной ночи, а также выложила несколько нежных беременных фото. На снимках, сделанных на последнем месяце беременности, будущая мама отражена на фоне светлой стены. Она полностью обнаженная, только накинула сверху белый халат со шлейфом. Особое внимание на кадрах сделано в обнаженном большом животе Цветочной. Жена Добрынина поделилась интересной предысторией о том, что ее массажистка точно предсказала, когда она родит. "Сначала маленькая предыстория: Я всю беременность ходила на тайский массаж в одной и той же девушки. Вечером 12-го я решила прийти к ней на 2-х часовой массаж, она знала, куда нажимать и проходить мимо, чтобы стало легче. После массажа она встает, смотрит на меня и говорит: — Думаю, что вы завтра народите.- ооочень надеюсь на це.- Начнется все через часа два, вот увидишь. К утру будете уже с сином.Через полчаса у меня отходят воды, через 2:00 начинаются схватки, к утру мы встречаемся с маленьким нашим ", — рассказала Даша. Она призналась, что совсем не боялась перед родами, ведь у нее был нужный настрой и подготовка. "Или боялась я перед родами? Нет. И я искренне считаю, что самое главное — это настроение. Да, будет больно, но эта боль гораздо приятнее переживать в отличном настроении. Когда мы выехали в роддом, у меня трепетало сердце. мы с Никитой никак не могли поверить, что все действительно случится в тот день. Даже пошутили, мол, смешно будет, если мы в третий раз в роддом поедем ", — отметила Цветочная.

Даша Цветочная показала нежные кадры "в положении" и раскрыла подробности своих родов (фото: instagram.com/kvittkova) Девушка старалась как можно дольше обойтись без обезболивания, однако через несколько часов все же решила сделать анестезию, так как у нее не хватало сил. "Когда начались схватки, я еще не знала буду точно ставить эпидуралку, хотела терпеть, пока могу. И я могла долго. С 12:30 ночи до 5 утра схватки были 99%, поэтому мы пытались себя развлечь. Танцевали, пели, снимали Тик-тока, много говорили, смотрели разные передачи и дышала. Дышать — это главное, ни в коем случае не задерживать дыхание, надеясь, что это вам облегчит боль от схваток. Дышите вы — попадает кислород вашему ребенку. Поэтому спокойный вдох и такой же выдох. К 5:00 утра меня покинули силы. мне кажется, если бы я поспала, мне бы даже анестезия не нужна была, но случилось так, как случилось и я не жалею ", — откровенно раскрыла Даша. По словам победительницы «Холостяка», самого укола она боялась больше, чем родов и даже не сдержала слез. "Эпидуралка боль убрала на 40-50% где-то, но я хотя бы смогла продолжать терпеть. Кстати, это был единственный момент, который меня напугал и я даже расплакалась. Обычно я не боюсь уколов, а тут я прям поймала конкретную панику и попросила врача быть "добрым", он потом добрым голосом рассказывал, насколько серьезна у него работа и почему он так сконцентрирован. больно ли это? Нет. Просто неприятно, схватки больнее. Бояться нечего ", — поделилась новоиспеченная мама. Ну а дальше процесс пошел активнее. "В 9:35 утра произошло полное раскрытие. Думаю, вы слышали, как это по ощущениям. Как будто сильно-сильно хочешь в туалет и все распирает. Я точно знала, как буду тужиться и дышать, так как неделю тренировалась: "- рассказала Цветочная. Далее она отметила, что это только первая часть рассказа и позже она продолжит делиться подробностями этой волнующей события. Даша также показала, как украсили комнату в их с малышом приезда домой и поделилась первыми впечатлениями от материнства. В кадр попал и маленький Лев, сладко спит в кресле-люльке.

Даша Цветочная с новорожденным сыном приехали домой (фото: instagram.com/kvittkova) "Мы сейчас на маленькой панике, потому что для нас это все впервые, но с каждым днем все будет гораздо легче. Есть силы? Конечно. Особенно когда мы смотрим в глаза нашей маленькой человека и понимаем, ради чего все. В общем, мы в стрессе, в который были готовы, но мы невероятно счастливы проживать каждую эту секунду в роли родителей нашего сыночка ", — призналась молодая мама. Ранее мы писали, что Никита Добрынин рассказал о рождении сына и поделился первыми эмоциями от долгожданной встречи с малышом Львом.