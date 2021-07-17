Уже скоро звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая снова станут родителями. Беременная телеведущая показала, как сейчас выглядит ее фигура, опубликовав фото в купальнике. Ярким снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram. На фото 37-летняя Осадчая в слитном синем купальнике сидит на фоне моря и лучезарно улыбается. Волосы она собрала в хвост, а также не забыла о солнцезащитных очках. Животик ведущей уже заметно округлившийся. Сама же Катя пожаловалась на невыносимую жару, которая пришла в Украину. "Необходимо море и облака, срочно. Иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари. Как спасаетесь от жары?" — написала телезвезда.

Катя Осадчая показала беременный живот в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha) Читатели засыпали Катю комплиментами и начали гадать, кто же у нее родится — многие склоняются к тому, что это будет девочка. У вас будет красивая девушка. Животик на девочку Какая вы красивая. Здоровья и счастья вам красивая фигура Будет девочка Вы очень хорошо выглядите Милашка !!! Вы волшебная Вам идет этот цвет, очень! Какая красавица Будет девочка! Уверена Очаровательная женщина Ранее мы писали, что Горбунов и Осадчая понежились в бассейне и смутили сеть — ведущая позировала на фото топлесс.