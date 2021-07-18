На Киев обрушилась непогода с бурей, мощным ливнем и ураганным ветром с песком и пылью. Внезапная непогода 17 июля днем уже наделала беды в столице в разных районах. Очевидцы сняли на видео и фото стихии разгулялась. Кадры "погодного апокалипсиса" смотрите в материале ниже. Больше всего "досталось" левом берегу Киева. В районе Лесной зафиксировали пылевую бурю, и сильные порывы даже срывали конструкции, ломали и вырывали части металлического забора.

Видео: пылевая буря в Киеве 17 июля срывала куски забора возле станции метро "Лесная" На рынке у входа в подземку люди спешили скорее отойти под навесы, скрываясь от шквалов.

Видео: буря в Киеве 17 июля возле метро "Лесная" А еще серьезные шквалы дошли до южной части столицы и на Голосеевке ветрюган даже сдул огромное покрытия на летней террасе ресторана "Маячок" в виде "зонтика-шляпы". Нужно заметить, что такая тяжеловесная конструкция на самом деле может позже упасть с неба вниз где угодно, и стать причиной разрушений или даже травмировать людей.

Видео: в Киеве мощный порыв ветра унес огромную "зонтик" в ресторане в Голосеевском районе 17 июля На северной части — на массиве Троещина — ливни заливали улицы и кварталы сильными потоками воды, и кое-где уже начались подтопления на дорогах.

Видео: Киев залило сильным ливнем 17 июля Залило и в центре Киева: в частности, жители столицы сняли некоторые подтопления в районе станции метро "Олимпийская" и возле ТЦ "Украина".

Киев накрыла непогода 17 июля (фото: t.me/kievmap)

Обратим внимание, что в других районах такое буйство непогоды не дошло, и киевляне в сети указывают на непродолжительные дожди с пасмурным небом, редкие раскаты грома. В частности, в некоторых массивах левого берега столицы, в районе Дарницы, парке Победа, в Соломенском районе, на Борщаговке, как пишут в сети, "побрязкало минут 10 похмурилося, и все на этом — опять палящее солнце". В пресс-службе ДСНС предупреждают жителей Киева, грозовая непогода может продлиться до конца дня. Спасатели также объявили И уровень опасности — "желтый". Напомним, завтра грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области. Ранее сообщалось, что перед этим за сильных дождей Одесса ушла под воду и превратилась в Венецию, и в сети показали необычные кадры последствий стихии. Добавим также, что недавно синоптик предупреждал о том, что Украина накрывает плотная, пылевое облако из Сахары, которое может быть опасным для климата и некоторых людей.