Боевики в Донбассе с начала 17 июля семь раз открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook. "С начала сегодняшнего дня, 17 июля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня", — отметили в ООС. В районе населенного пункта Чермалык боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции ООС в районе Водяного подверглись обстрелу из минометов 120-го и 82-го калибра. У Широкино и Павлополь противник применял минометы, а в обратном направлении населенного пункта Старогнатовка — артиллерию 122-го калибра. В районе поселка Пески враг обстрелял позиции украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В результате обстрелов боевиков двое украинских военнослужащих получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другой — удовлетворительное. Они направлены в лечебное учреждение. Напомним, боевики на Донбассе не скрывают, что обстреливают позиции украинских военных снайперами. Это подтвердили в ОБСЕ. Ранее сообщалось, что боевики взимают тяжелое вооружение. На оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ заметили 3 танка, а на линии отвода вооружение — установку "Град".